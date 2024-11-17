Андре Уорд отметил стойкость Майка Тайсона в бою с Джейком Полом

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Андре Уорд дал комментарий по поводу поражения легендарного 58-летнего тяжеловеса Майка Тайсона от популярного блогера Джейка Пола.

«Это было очень громкое событие в мире спорта. Это 58-летняя легенда, которая говорит: «Позвольте мне проверить этого блогера и посмотреть, на что он способен». Поэтому я ценю, что Майк пришёл в такую форму. Надеюсь, люди не слишком разочарованы. Ему 58 лет. Чего вы ожидали увидеть? Лично я был поражён его стойкостью», — приводит слова Уорда Boxing Scene.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом боксёрском поединке.