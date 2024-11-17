Список участников турнира UFC Fight Night 248

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23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона в наилегчайшем дивизионе Дейвисона Фигейреду.

Представляем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду

Сяонань Янь — Табата Риччи

Муслим Салихов — Кэньань Сун

Ван Цун — Габриэлла Фернандес

Волкан Оздемир — Карлос Ульберг

Осман Диас — Миньян Чжан

Предварительный кард

Бинь Се — Канцзе Чжу

Цзелэиси Баэргэн — Су Ёун Ёу

Кирандип Сингх Сахота — Дон Хун Чхве

Мин Ши — Сяоцань Фэн

Карлос Эрнандес — Нямжаргал Тумендемберел

Лонир Кавана — Хосе Очоа

Лун Сяо — Куанг Ле

Махешат Хайсаер — Николас Мотта