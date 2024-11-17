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Список участников турнира UFC Fight Night 248

Список участников турнира UFC Fight Night 248
Пётр Ян
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23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона в наилегчайшем дивизионе Дейвисона Фигейреду.

Представляем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
Сяонань Янь — Табата Риччи
Муслим Салихов — Кэньань Сун
Ван Цун — Габриэлла Фернандес
Волкан Оздемир — Карлос Ульберг
Осман Диас — Миньян Чжан

Предварительный кард

Бинь Се — Канцзе Чжу
Цзелэиси Баэргэн — Су Ёун Ёу
Кирандип Сингх Сахота — Дон Хун Чхве
Мин Ши — Сяоцань Фэн
Карлос Эрнандес — Нямжаргал Тумендемберел
Лонир Кавана — Хосе Очоа
Лун Сяо — Куанг Ле
Махешат Хайсаер — Николас Мотта

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