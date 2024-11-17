Официально: Диллиан Уайт выступит 15 декабря в Гибралтаре

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе 36-летний британец Диллиан Уайт возглавит большой вечер профессионального бокса 15 декабря в Гибралтаре, который будет показан на стриминговом телегиганте DAZN. Соперником британца станет крепкий 36-летний представитель Ганы Эбенезер Теттеха.

Напомним, Уайт свой последний бой проводил в марте 2024 года, где он досрочно победил немца Кристиана Хаммера. Что касается Теттехи, то он предыдущий поединок провёл в апреле 2024 года и также одержал там досрочную победу над своим соотечественником Аяови Агбонсоном.

На счету Уайта 33 проведённых боя, из которых в 30 он одержал победы (20 — нокаутом) при три поражения. Рекорд Теттехи состоит из 24 боёв, и в 23 из них он победил (20 — досрочно) при всего одном поражении.