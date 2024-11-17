Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Официально: Диллиан Уайт выступит 15 декабря в Гибралтаре

Официально: Диллиан Уайт выступит 15 декабря в Гибралтаре
Диллиан Уайт
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе 36-летний британец Диллиан Уайт возглавит большой вечер профессионального бокса 15 декабря в Гибралтаре, который будет показан на стриминговом телегиганте DAZN. Соперником британца станет крепкий 36-летний представитель Ганы Эбенезер Теттеха.

Напомним, Уайт свой последний бой проводил в марте 2024 года, где он досрочно победил немца Кристиана Хаммера. Что касается Теттехи, то он предыдущий поединок провёл в апреле 2024 года и также одержал там досрочную победу над своим соотечественником Аяови Агбонсоном.

На счету Уайта 33 проведённых боя, из которых в 30 он одержал победы (20 — нокаутом) при три поражения. Рекорд Теттехи состоит из 24 боёв, и в 23 из них он победил (20 — досрочно) при всего одном поражении.

Материалы по теме
Диллиан Уайт хочет реванш с Энтони Джошуа больше боя с Уайлдером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android