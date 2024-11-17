Томми Фьюри проведёт бой с Дарреном Тиллом 18 января в Манчестере

Единственный победитель популярного американского блогера Джейка Пола, младший брат экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри — Томми Фьюри возвращается на ринг 18 января 2025 года в Манчестере, где проведёт восьмираундовый рейтинговый бой против экс-бойца UFC Даррена Тилла. Об этом сообщает DAZN.

Напомним, Томми Фьюри свой последний бой проводил в октябре 2023 года, где он победил единогласным решением судей одного из самых известных инфлюенсеров в мире Олажиде Уилльяма Олатунжи, более известного как KSI.

Что касается Тилла, то он свой последний официальный бой в UFC провёл в феврале 2022 года, где проиграл ныне действующему чемпиону UFC в среднем весе Дрикусу дю Плесси.