Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хильберто Рамирес: в следующем бою я продолжу объединять титулы

Хильберто Рамирес: в следующем бою я продолжу объединять титулы
Хильберто Рамирес
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес, воодушевлённый победой над экс-чемпионом мира Крисом Биллам-Смитом, заявил о желании как можно быстрее стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

«Я хочу объединить титулы! Хочу стать абсолютным чемпионом, и это моя цель на ближайшие бои», — приводит слова Рамиреса Sky Sports.

Напомним, Рамирес ранее был чемпионом мира во втором среднем весе, после чего поднялся в полутяжёлый дивизион, но проиграл в титульном противостоянии россиянину Дмитрию Биволу, а затем решил подняться ещё выше — в первый тяжёлый дивизион — и теперь владеет здесь уже двумя титулами.

Материалы по теме
Рамирес выиграл уже второй титул в первом тяжёлом весе. Ранее его разгромил Бивол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android