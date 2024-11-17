Хильберто Рамирес: в следующем бою я продолжу объединять титулы

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес, воодушевлённый победой над экс-чемпионом мира Крисом Биллам-Смитом, заявил о желании как можно быстрее стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

«Я хочу объединить титулы! Хочу стать абсолютным чемпионом, и это моя цель на ближайшие бои», — приводит слова Рамиреса Sky Sports.

Напомним, Рамирес ранее был чемпионом мира во втором среднем весе, после чего поднялся в полутяжёлый дивизион, но проиграл в титульном противостоянии россиянину Дмитрию Биволу, а затем решил подняться ещё выше — в первый тяжёлый дивизион — и теперь владеет здесь уже двумя титулами.