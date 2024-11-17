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Марк Хант раскритиковал Джона Джонса после победы над Миочичем за употребление стероидов

Марк Хант раскритиковал Джона Джонса после победы над Миочичем за употребление стероидов
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47-летний новозеландский экс-боец смешанных единоборств Марк Хант, претендовавший на временный титул UFC в 2014 году, прокомментировал победу чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса над экс-чемпионом в этом дивизионе Стипе Миочичем.

«Величайший пользователь стероидов всех времён. Лэнс Армстронг из ММА. Разница в том, что все знают, что ты крыса-жулик. Попробуй обойтись без стероидов», — написал Хант на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 309, где в главном событии шоу Джонс победил Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, успешно отстояв свой титул.

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