Марк Хант раскритиковал Джона Джонса после победы над Миочичем за употребление стероидов

47-летний новозеландский экс-боец смешанных единоборств Марк Хант, претендовавший на временный титул UFC в 2014 году, прокомментировал победу чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса над экс-чемпионом в этом дивизионе Стипе Миочичем.

«Величайший пользователь стероидов всех времён. Лэнс Армстронг из ММА. Разница в том, что все знают, что ты крыса-жулик. Попробуй обойтись без стероидов», — написал Хант на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 309, где в главном событии шоу Джонс победил Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, успешно отстояв свой титул.