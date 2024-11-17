Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу Чарльза Оливейры над Чендлером в реванше

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Алджамейн Стерлинг дал комментарий по поводу победы экс-чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейры над бывшим чемпионом Bellator американцем Майклом Чендлером на UFC 309.

«Оливейра явно доминировал в этом реванше — и делал это очень убедительно. Но нужно отдать должное Чендлеру: он не сдавался до самого конца и удивил всех», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 16 на 17 в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в соглавном событии турнира UFC 309 Оливейра победил Чендлера единогласным решением судей.