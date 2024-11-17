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Майкл Чендлер по-прежнему надеется получить бой с Конором Макгрегором

Майкл Чендлер по-прежнему надеется получить бой с Конором Макгрегором
Майкл Чендлер
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, несмотря на поражение от экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры на сегодняшнем турнире UFC 309, по-прежнему надеется получить бой против звёздного бойца UFC Конора Макгрегора.

«Конору и мне нужно закончить проект The Ultimate Fighter 31 — если он вернётся. Ему либо нужно уйти на пенсию и просто уплыть в закат, либо ему нужно вернуться и провести бой со мной. Так что посмотрим, что будет в итоге», — приводит слова Чендлера MMA Fighting.

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) в соглавном событии турнира UFC 309 Чендлер проиграл Оливейре единогласным решением судей.

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