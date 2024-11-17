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Поли Малиньяджи: Тайсон 5-летней давности победил бы Джейка Пола

Поли Малиньяджи: Тайсон 5-летней давности победил бы Джейка Пола
Майк Тайсон
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Поли Малиньяджи высказался по поводу поражения легендарного 58-летнего тяжеловеса Майка Тайсона в бою против известного блогера Джейка Пола.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Я скажу так, Тайсон, который дрался с Роем Джонсом около пяти лет назад — победил бы Джейка Пола, а возможно даже нокаутировал бы его. Те 5 лет, которые идут после того как тебе 50, не сравнимы с теми, что после 20-ти или 30-ти. Я вас уверяю, что Тайсон выиграл бы, потому что даже в этом бою Пол был перепуган. Пять лет назад Тайсон был намного активнее, выбрасывал больше ударов и постоянно оказывал давление. Сейчас Майк уже не может удерживать стабильность в бою, из-за чего и проиграл», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в 8-раундовом поединке.

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