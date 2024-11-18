Каллум Смит вернётся на ринг 30 ноября в Англии

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Каллум Смит возвращается на ринг 30 ноября в Бирмингеме (Англия), где пройдёт большой вечер бокса, организованный промоутерской компанией Эдди Хирна — Matchroom Boxing. Имя соперника Смита на этот бой пока не анонсируется. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Напомним, Смит свой последний бой проводил в январе 2024 года, где проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде действующему абсолютному чемпиону мира в полутяжёлой весовой категории россиянину Артуру Бетербиеву.

Всего на счету Смита на данный момент 31 проведённый бой, в 29 из них он одержал победы (21 — досрочно) при всего двух поражениях.