Джейк Пол вызвал на бой «старого, седого и не в форме» бывшего чемпиона мира

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол вызвал на бой экс-чемпиона мира во втором среднем весе 46-летнего британца Карла Фроча.

«Грёбаный неудачник. Заткнись, ублюдок. Я за четыре года заработал больше, чем ты за всю свою жизнь. Первый и последний раз отвечаю твоей нищей заднице. Дай знать, если захочешь прийти помыть мои машины», — приводит слова Пола Bloodyelbow.

Фроч резко ответил на этот комментарий Пола, сделав упор на оскорбления его девушки Ютты Лердам:

«Слушай, Джейки, парень… Я уже 11 лет на пенсии, не занимался боксом больше 10 лет, я старый, седой и не в форме. Но я всё равно способен подарить твоей жене лучшую ночь в её жизни! Держу пари, что она мечтает о настоящем мужчине.

Дай мне знать, если ты всё ещё хочешь, чтобы твою машину помыли, она может впустить меня через заднюю дверь. P. S. Я бы вырубил тебя за 30 секунд», — сказал Фроч.

Напомним, Пол свой последний бой провёл в ночь с 15 на 16 ноября, где победил единогласным решением судей легендарного 58-летнего тяжеловеса Майка Тайсона.