Джейк Пол отреагировал на объявление Стипе Миочича о завершении карьеры

Популярный американский блогер Джейк Пол прокомментировал объявление экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича об окончании бойцовской карьеры после турнира UFC 309, где он потерпел поражение от действующего чемпиона Джона Джонса.

«Стипе Миочич — величайший боец ​​из Огайо. Огайо, нам нужно отдать должное этому человеку. Поздравляю с потрясающей карьерой, брат», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден» Миочич проиграл Джонсу техническим нокаутом в третьем раунде после мощнейшего пропущенного удара в корпус с разворота.