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Джейк Пол отреагировал на слова Артура Бетербиева о возможности провести очный бой

Джейк Пол отреагировал на слова Артура Бетербиева о возможности провести очный бой
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Популярный американский блогер Джейк Пол отреагировал на слова абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева, который согласился провести бой с американцем.

«Только что увидел это… один из топ-5 бойцов мира вне зависимости от весовой категории вызывает меня на бой. Хахахахаха. Четыре года в спорте, а я уже тут всем руковожу», — написал Пол на личной странице в социальной сети X.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу соотечественника Майка Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году.

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