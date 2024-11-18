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Джон Джонс прокомментировал выступление Майка Тайсона в бою с Полом

Джон Джонс прокомментировал выступление Майка Тайсона в бою с Полом
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс прокомментировал выступление Майка Тайсона в поединке с Джейком Полом.

«Было тяжело видеть его таким старым. Рой Джонс-младший всегда говорил: «Эти ноги не работают». На это было тяжело смотреть. Майк продал бой хайлайтами с тренировок и своей формой. На это было тяжело смотреть, но я очень уважаю его за то, что он вышел, это круто. Уверен, ему хорошо заплатили», — сказал Джонс на пресс-конференции.

Напомним, бой Тайсона и Пола состоялся 17 ноября в Арлингтоне (США) и завершился победой Пола единогласным решением.

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