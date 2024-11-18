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Стал известен главный кард турнира UFC 310

Стал известен главный кард турнира UFC 310
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Официально анонсирован главный кард турнира UFC 310, который состоится 15 декабря в Лас-Вегасе (США).

В главном бою вечера чемпион организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа проведёт защиту титула против японца Кая Асакуры.

UFC 310. Главный кард:

Александр Пантожа (Бразилия) — Кай Асакура (Япония), наилегчайшей вес (до 57 кг)
Шавкат Рахмонов (Казахстан) – Иан Гарри (Ирландия), полусредний вес (до 77 кг)
Сириль Ган (Франция) – Александр Волков (Россия), тяжёлый вес (до 120 кг)
Брайс Митчелл (США) – Крон Грейси (Бразилия), полулёгкий вес (до 65 кг)
Нэйт Ландвер (США) – Ду Ху Чой (Южная Корея), полулёгкий вес (до 65 кг)

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