«Тренировал это месяцами». Джон Джонс рассказал об ударе, которым нокаутировал Миочича

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал об ударе, которым он нокаутировал соотечественника Стипе Миочича на UFC 309.

«Я хотел бы отдельно поблагодарить моего тренера по тхэквондо, его зовут Пейдж Битс. Ему принадлежит зал в Альбукерке.

Шесть месяцев назад мы начали тренировать удар ногой с разворота. Он приходил в мой дом три раза в неделю, и я работал над одним и тем же ударом из обеих стоек три часа в неделю на протяжении нескольких месяцев. Брюс Ли сказал: «Я не боюсь человека, знающего 10 тысяч ударов. Я боюсь человека, который выбросил один удар 10 тысяч раз». И я вложил большую работу в этот удар», — сказал Джонс на пресс-конференции.