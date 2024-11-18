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Оскар де ла Хойя одним словом отреагировал на бой Тайсон — Пол

Оскар де ла Хойя одним словом отреагировал на бой Тайсон — Пол
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя высказался о поединке соотечественников Майка Тайсона и Джейка Пола, состоявшегося на минувших выходных в США.

«Отвращение», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола состоялся 16 ноября в Арлингтоне (США) и завершился победой последнего единогласным судейским решением по итогам восьми раундов. Тайсон потерпел седьмое поражение в карьере.

Ранее Джон Джонс прокомментировал выступление Майка Тайсона в бою с Полом.

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