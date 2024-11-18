Джон Джонс признался, как хотел нокаутировать Миочича до боя

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал об изначальном плане на бой с соотечественником Стипе Миочичем, состоявшемся на UFC 309.

«Я хотел превзойти Стипе. Он побил Даниэля Кормье левым хуком по печени, и я хотел потрясти его, но, как только я прочувствовал его удар, то передумал отклоняться влево, под его правую руку, потому что если вы пропустите один из его прямых, это может закончить вечер. И поэтому вместо хуков по корпусу я начал бить прямые удары ногами, удары с разворота и пробивать джеб. И это великолепно сработало», — сказал Джонс на пресс-конференции.

Материалы по теме Джон Джонс прокомментировал выступление Майка Тайсона в бою с Полом

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?