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Джон Джонс признался, как хотел нокаутировать Миочича до боя

Джон Джонс признался, как хотел нокаутировать Миочича до боя
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал об изначальном плане на бой с соотечественником Стипе Миочичем, состоявшемся на UFC 309.

«Я хотел превзойти Стипе. Он побил Даниэля Кормье левым хуком по печени, и я хотел потрясти его, но, как только я прочувствовал его удар, то передумал отклоняться влево, под его правую руку, потому что если вы пропустите один из его прямых, это может закончить вечер. И поэтому вместо хуков по корпусу я начал бить прямые удары ногами, удары с разворота и пробивать джеб. И это великолепно сработало», — сказал Джонс на пресс-конференции.

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