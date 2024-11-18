Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол иронично высказался о росте Джервонты Дэвиса после критики чемпиона

Джейк Пол иронично высказался о росте Джервонты Дэвиса после критики чемпиона
Комментарии

Американский видеоблогер Джейк Пол ответил на критику непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Джервонты Дэвиса.

Напомним, Дэвис поддержал Майка Тайсона после боя с Полом, а видеоблогера назвал «идиотом, который не сделал свою работу».

«Джервонта Дэвис просто злится, что он недостаточно высокий, чтобы покататься на американских горках в Диснейленде. Мне жаль, мелкий приятель. Я знаю, что это несправедливо», — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).

Поединок Тайсона и Джейка состоялся 16 ноября в Арлингтоне (США) и завершился победой Джейка единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.

Материалы по теме
Джервонта Дэвис резко высказался в адрес Джейка Пола по поводу его победы над Тайсоном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android