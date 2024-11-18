Джейк Пол иронично высказался о росте Джервонты Дэвиса после критики чемпиона

Американский видеоблогер Джейк Пол ответил на критику непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Джервонты Дэвиса.

Напомним, Дэвис поддержал Майка Тайсона после боя с Полом, а видеоблогера назвал «идиотом, который не сделал свою работу».

«Джервонта Дэвис просто злится, что он недостаточно высокий, чтобы покататься на американских горках в Диснейленде. Мне жаль, мелкий приятель. Я знаю, что это несправедливо», — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).

Поединок Тайсона и Джейка состоялся 16 ноября в Арлингтоне (США) и завершился победой Джейка единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.