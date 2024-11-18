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«Аморально и некрасиво». Кудряшов жёстко высказался о бое Тайсона и Пола

«Аморально и некрасиво». Кудряшов жёстко высказался о бое Тайсона и Пола
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о поединке Майка Тайсона и Джейка Пола.

«Мой любимый вид спорта превращают в развлечение для блогеров. Нас учили уважать старших, а не бить их по лицу. Что хотел показать Пол? Непонятно. Тайсон молодец, что так выглядит и двигается в своём возрасте, а Джейк Пол — это позорище. Всем тем, кто хорошо разбирается в боксе, нужно просто представить бой Джейка Пола против Энтони Джошуа. Одного джеба будет достаточно, чтобы Пол навсегда забыл дорогу в ринг. Не понимаю, какое отношение бокс имеет ко всему этому. Аморально и некрасиво», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола состоялся 16 ноября в Арлингтоне (США) и завершился победой видеоблогера единогласным судейским решением по итогам восьми раундов. Тайсон потерпел седьмое поражение в карьере.

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