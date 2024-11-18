Умар Нурмагомедов — о брате Усмане: Оливейру и других вперёд ногами вынесет

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов высказался о младшем брате и чемпионе Bellator Усмане Нурмагомедове.
«Оливейру и других вперёд ногами вынесет из клетки», — написал Умар в социальных сетях.
Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022-го завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрики Фрейре. В своём последнем бою одолел по очкам соотечественника Александра Шаблия.
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