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«Лысина не горит?» Александр Емельяненко вызвал Исмаилова на боксёрский поединок

«Лысина не горит?» Александр Емельяненко вызвал Исмаилова на боксёрский поединок
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Звёздный российский ветеран MMA Александр Емельяненко заявил о готовности провести боксёрский поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Лысый хищник. Лысый… Так тебе больше идёт. У тебя лысина не горит? Обычно, когда людей вспоминают, у них уши горят. А у тебя лысину сейчас не печёт, не нагревает?

В боях можно работать по этажам, в боксе, например, голова и корпус. Ты же, если переводить наш бой, провозился где-то в подвале. Что-то поискал… Я предлагаю тебе, Лысый хищник, давай организуем с тобой бой. У нас была договорённость после боя. Ты сказал: «В любое время, по любым правилам я дам тебе реванш». Я готов с тобой сразиться по правилам английского бокса», — сказал Емельяненко в социальных сетях.

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