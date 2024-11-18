23 ноября на турнире в Макао (Китай) состоится бойцовский турнир UFC Fight Night 248. В главном событии экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян (17-5) сразится с бывшим обладателем титула в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду (24-3-1).

Чемпионат предлагает пройти опрос: как закончится бой Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду?

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299 в марте, Ян победил единогласным решением китайца Сонга Ядонга, прервав серию из трёх поражений. Фигейреду на UFC on ABC 7 в августе одолел по очкам эквадорца Марлона Веру.

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