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Слащинин: Джонс делал с Миочичем всё, что хотел, хотя скорость уже не та

Слащинин: Джонс делал с Миочичем всё, что хотел, хотя скорость уже не та
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Бывший чемпион Hardcore FС в тяжелом весе Тимур Слащинин назвал Джона Джонса лучшим бойцом мира после победы над Стипе Миочичем.

«Джонс в этом поединке делал практически всё, что хотел. Были моменты, когда что-то не проходило в борьбе, но это лишь показывало, что Миочич зашёл в октагон не просто отбывать номер. Он рассчитывал на победу, однако навыки Джона по-прежнему на высочайшем уровне. Да, возможно, где-то сказывается в возрасте, скорость уже не та, но бойцовские рефлексы, умение чувствовать соперника и поединок по-прежнему на высочайшем уровне. Мне понравилось, как он уходил от ударов, и как в итоге оформил финиш. Эта победа, на мой взгляд, стала финальной точкой, которая уверенно застолбила за Джонсом статус лучшего бойца мира. Невероятный спортсмен», — сказал Слащинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым

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