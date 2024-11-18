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Гасанали Гасаналиев: Джонс — лучший боец всех времён

Гасанали Гасаналиев: Джонс — лучший боец всех времён
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Гасанали Гасаналиев, старший тренер сборной России по ММА, тренер Виктории Дудаковой, прокомментировал победу чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса в бою с соотечественником Стипе Миочичем.

Напомним, поединок состоялся 17 ноября в Нью-Йорке (США) и завершился победой Джонса техническим нокаутом в третьем раунде.

«Джонс на классе отработал. Видно, что простой сказывается, но всё равно это легендарный, самый лучший боец всех времён. Он показал свой класс. И Миочич был очень хорошо готов к этому бою», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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