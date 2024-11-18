Тренер Гасаналиев оценил шансы Джонса в возможном бою с Аспиналлом

Гасанали Гасаналиев, старший тренер сборной России по ММА, тренер Виктории Дудаковой, высказался о потенциальном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Аспиналл? У Джонса есть шансы с любым бойцом в мире. После боя с Миочичем он станет ещё лучше, потому что он только привыкает к тяжёлому весу. У него всего 107-110 кг. В бою с Аспиналлом он всё равно будет достаточно быстрым. И голова очень крепкая у Джонса, его тяжело будет нокаутировать», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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