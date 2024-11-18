Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ибрагимов: Пётр Ян не делает ничего лишнего, характер такой

Ибрагимов: Пётр Ян не делает ничего лишнего, характер такой
Комментарии

Бывший боец UFC россиянин Хадис Ибрагимов высказался об экс-чемпионе организации соотечественнике Петре Яне, представляющем команду «Архангел Михаил».

«Я слежу за Петром Яном, я уважаю его как спортсмена. Он мне очень симпатизирует как человек и как боец, и я надеюсь, что он вернёт пояс чемпиона. Я был свидетелем лично, когда он в Абу Даби выиграл. Я очень радовался. Он лишнего ничего не делает, у него характер такой. Мы представляем одну страну, и его достижениям и победам я всегда очень рад», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай) Пётр Ян сразится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Материалы по теме
Опрос
Как закончится бой Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду?
Материалы по теме
UFC Fight Night 248: Пётр Ян в шаге от титульного боя. Впереди бой с экс-чемпионом. LIVE
Live
UFC Fight Night 248: Пётр Ян в шаге от титульного боя. Впереди бой с экс-чемпионом. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android