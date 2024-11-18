Ибрагимов: Пётр Ян не делает ничего лишнего, характер такой

Бывший боец UFC россиянин Хадис Ибрагимов высказался об экс-чемпионе организации соотечественнике Петре Яне, представляющем команду «Архангел Михаил».

«Я слежу за Петром Яном, я уважаю его как спортсмена. Он мне очень симпатизирует как человек и как боец, и я надеюсь, что он вернёт пояс чемпиона. Я был свидетелем лично, когда он в Абу Даби выиграл. Я очень радовался. Он лишнего ничего не делает, у него характер такой. Мы представляем одну страну, и его достижениям и победам я всегда очень рад», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай) Пётр Ян сразится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.