Джейк Пол: Дана Уайт возносит бойцов, а затем уничтожает. Макгрегор — в заложниках

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном боксёрском ринге, в очередной раз раскритиковал главу UFC Дану Уайта.

«Дана Уайт всю свою карьеру был боксёрским промоутером. Всем этим сумасшедшим фанатам нужно изучить вопрос. Его ТВ-шоу провалилось. Он не смог продать четыре тысячи билетов в Дублине с бесполезным ирландским боксёром, которого он ведёт. И для него бойцы не стоят на первом месте. Дана стоит на первом месте. Он возносит вас, а затем уничтожает. Сейчас Конор Макгрегор находится в заложниках. Свободу Конору», — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).