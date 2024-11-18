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Джон Джонс назвал четыре ключевых боя в карьере

Джон Джонс назвал четыре ключевых боя в карьере
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс (28-1) назвал четыре ключевых боя в карьере.

«Стефан Боннар, Маурисиу Руа и бой с Миочичем. Да, и финиш Даниэля Кормье. Стефан Боннар был первой звездой, с которой я подрался, будучи молодым. Все вокруг говорили, что я никто и не смогу это сделать. Тогда я начал медитировать и работать над самооценкой.

Победа над Маурисиу Руа дала мне понять, что я могу стать великим. Парень из маленького города, который ничем не отличался, стал чемпионом. С Кормье это было личное. А бой с Миочичем стал крупнейшим моментом в моей жизни, я дрался перед своим президентом и действительно горд быть американским чемпионом», — сказал Джонс на пресс-конференции.

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