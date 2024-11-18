Андре Уорд назвал фаворита в бою Кроуфорда и Канело

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказался о потенциальном поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я выберу Теренса Кроуфорда. Большой прыжок в весе, опасный бой, но кому-то нужно доказать мне, что Кроуфорда можно сломать и что он не способен кого-либо просчитать. Никакого неуважения к Канело, но последнюю пару лет я не ставлю против Теренса Кроуфорда», — сказал Уорд в интервью на YouTube-канале Boxing News.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе.