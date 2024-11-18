Андре Уорд назвал ошибку Бивола в поединке с Бетербиевым

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

«Бивол выступил хорошо, но были моменты, когда его подводил язык тела. Он не удерживал дистанцию и позволял судьям отдавать раунды Бетербиеву. Бой это не только ответ ударом на удар. Это в том числе и язык тела. Вы должны всегда вести себя так, будто всё в порядке. Если вы устали – не дайте мне это понять», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Boxing News.