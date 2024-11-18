Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эрик Андерс назвал причины отмены боя с Крисом Уайдманом на UFC 309

Эрик Андерс назвал причины отмены боя с Крисом Уайдманом на UFC 309
Комментарии

Американский средневес UFC Эрик Андерс рассказал, почему его бой против экс-чемпиона в этом весе Криса Уайдмана был снят с карда турнира UFC 309 в день взвешивания.

«В пятницу вечером я получил пищевое отравление и никак не мог выйти на бой. Очень расстроен, что не смог побороться на легендарной арене с бывшим чемпионом. Я серьёзно сомневаюсь, что такая возможность представится снова, но что есть, то есть. Надеюсь, мы сможем перенести этот матч как можно скорее. Спасибо всем за сообщения с выражением беспокойства», — приводит слова Андерса MMA Fighting.

Напомним, главным событием турнира UFC 309 стал титульный бой в тяжёлом весе, где действующий чемпион Джон Джонс провёл успешную защиту пояса в бою с экс-чемпионом Стипе Миочичем.

Материалы по теме
Бой между Уайдманом и Андерсом на UFC 309 отменён
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android