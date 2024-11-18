Эрик Андерс назвал причины отмены боя с Крисом Уайдманом на UFC 309

Американский средневес UFC Эрик Андерс рассказал, почему его бой против экс-чемпиона в этом весе Криса Уайдмана был снят с карда турнира UFC 309 в день взвешивания.

«В пятницу вечером я получил пищевое отравление и никак не мог выйти на бой. Очень расстроен, что не смог побороться на легендарной арене с бывшим чемпионом. Я серьёзно сомневаюсь, что такая возможность представится снова, но что есть, то есть. Надеюсь, мы сможем перенести этот матч как можно скорее. Спасибо всем за сообщения с выражением беспокойства», — приводит слова Андерса MMA Fighting.

Напомним, главным событием турнира UFC 309 стал титульный бой в тяжёлом весе, где действующий чемпион Джон Джонс провёл успешную защиту пояса в бою с экс-чемпионом Стипе Миочичем.