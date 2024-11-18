«Наслаждайся заслуженной пенсией». Фрэнсис Нганну — о завершении карьеры Миочичем

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на завершение карьеры другого экс-чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Стипе Миочича после поражения от действующего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлом весе Джона Джонса.

«Спасибо тебе, чемпион Стипе Миочич, за все, что ты сделал для нашего спорта, и прежде всего за высочайший класс, который ты демонстрировал, и за пример, который нам всем подавал. Я благодарен за то, как наши битвы сделали меня лучшим бойцом – они дали мне больше, чем я получил за годы в спорте. Наслаждайся заслуженной отставкой, и я желаю тебе всего наилучшего во всех твоих будущих начинаниях», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Миочич проиграл Джонсу техническим нокаутом в третьем раунде в главном событии турнира UFC 309, который состоялся в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США).