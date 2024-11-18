Оскар Дуарте вызвал на бой Девина Хейни

Американский проспект первого полусреднего дивизиона Оскар Дуарте, воодушевлённый победой над узбеком Батыром Ахмедовым, заявил о желании провести бой против действующего чемпиона мира по версии WBC в этом весе Девина Хейни.

«Теперь, когда Дэвин Хейни вернулся, я хотел бы сразиться с ним, потому что он один из лучших в моём дивизионе. Но я открыт для боя с любым — хочу драться против лучших бойцов», — приводит слова Дуарте Boxing News 24.

Напомним, 16 ноября в Саудовской Аравии Дуарте победил Ахмедова единогласным решением судей по итогам 12-раундового противостояния. Поединок имел статус отборочного по версии WBC.