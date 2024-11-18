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Малыхин: болел за Миочича, но Джонс показал уровень. Как всегда

Малыхин: болел за Миочича, но Джонс показал уровень. Как всегда
Джон Джонс
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Чемпион лиги ONE в нескольких весовых категориях Анатолий Малыхин прокомментировал результат главного боя турнира UFC 309, где действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс отстоял свой титул в бою против экс-чемпиона в этом дивизионе Стипе Миочича.

«Болел за Миочича, а выиграл Джонс… Почему за Миочича? Нравится, как он себя ведёт, как он себя подаёт. Но победил Джонс. Он, как всегда, продемонстрировал свой уровень, что он ещё заряжен, что он опасен. Великий боец!» – сказал боец команды «Рать» Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) Джонс победил Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, после чего Стипе объявил о завершении бойцовской карьеры.

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