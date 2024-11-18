Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Охрана московского бара «Мумий Тролль» избила российского бойца ММА

Охрана московского бара «Мумий Тролль» избила российского бойца ММА
Комментарии

Боец легчайшего дивизиона лиги АСА Кирилл Фоменков был избит охраной московского бара известного певца Ильи Лагутенко «Мумий Тролль» за дебош, который устроил изрядно выпивший спортсмен.

16 ноября на Арбате в Москве, Фоменков находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и до сих пор не может вспомнить всего происходящего той ночью в данном заведении. Бойца приходилось успокаивать целой группе охранников.

В итоге, Фоменков оказался в одном из местных госпиталей, где у него было диагностировано сотрясение мозга, многочисленные ссадины и гематомы мягких тканей головы. Бойцы сделали укол от столбняка и направили домой для соблюдения постельного режима.

На счету Фоменкова 13 проведённых профессиональных боёв (7 побед и 6 поражений).

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов — о брате Усмане: Оливейру и других вперёд ногами вынесет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android