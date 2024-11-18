Охрана московского бара «Мумий Тролль» избила российского бойца ММА

Боец легчайшего дивизиона лиги АСА Кирилл Фоменков был избит охраной московского бара известного певца Ильи Лагутенко «Мумий Тролль» за дебош, который устроил изрядно выпивший спортсмен.

16 ноября на Арбате в Москве, Фоменков находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и до сих пор не может вспомнить всего происходящего той ночью в данном заведении. Бойца приходилось успокаивать целой группе охранников.

В итоге, Фоменков оказался в одном из местных госпиталей, где у него было диагностировано сотрясение мозга, многочисленные ссадины и гематомы мягких тканей головы. Бойцы сделали укол от столбняка и направили домой для соблюдения постельного режима.

На счету Фоменкова 13 проведённых профессиональных боёв (7 побед и 6 поражений).