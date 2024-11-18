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Генри Сехудо поделился мыслями о предстоящем поединке Колби Ковингтона с Бакли

Генри Сехудо поделился мыслями о предстоящем поединке Колби Ковингтона с Бакли
Генри Сехудо
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо дал комментарий по поводу предстоящего поединка между своими соотечественниками Колби Ковингтоном и Хоакином Бакли в рамках полусредней весовой категории.

«У Колби Ковингтона очень предсказуемый стиль ведения боя: стоит лишь защититься от его тейкдаунов — и с ним можно делать что угодно. Что касается Бакли, то это очень крутой боец. Я ожидаю, что он одержит досрочную победу над Ковингтоном», — сказал Сехудо в интервью на YouTube-канале Home of Fight.

Бой между Ковингтоном и Бакли состоится на турнире UFC on ESPN 63, который запланирован на 14 декабря в США.

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