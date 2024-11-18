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Артур Бетербиев: Джейк, пришло время для серьёзных испытаний

Артур Бетербиев: Джейк, пришло время для серьёзных испытаний
Артур Бетербиев
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев продолжил переписку с популярным блогером Джейком Полом, который до этого обратил внимание на вызов российского чемпиона.

«Джейк, спустя четыре года пришло время для серьёзных испытаний. Я не заметил, чтобы ты принял бой против меня или отверг его. Так что же мы будем делать?» — написал Бетербиев на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Пол в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) провёл восьмираундовый боксёрский поединок против 58-летнего легендарного тяжеловеса Майка Тайсона, победив его единогласным решением судей.

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