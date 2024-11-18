«Я проиграл великому чемпиону». Крис Биллам-Смит — о поражении от Хильберто Рамиреса

16 ноября в Саудовской Аравии экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Крис Биллам-Смит проиграл объединительный бой в бою с мексиканским чемпионом Хильберто Рамиресом, который теперь владеет сразу двумя титулами (WBA Super и WBO в первом тяжёлом дивизионе). Крис опечален этим поражением, но по наставлению своего тренера не намерен падать духом.

«Огромные поздравления великому чемпиону Хильберто «Зурдо» Рамиресу. Фантастический боец ​​и великий человек на ринге и за его пределами. Было честью разделить с ним ринг в объединительном бою.

Очень разочарован тем, что не смог выполнить свою работу. Я проиграл лучшему сопернику в своей карьере, и это тяжело пережить. Выложился по полной в тот вечер, сегодня моя гордость и моё тело ужасно болят.

Спасибо всем за вашу поддержку. За последние пару лет мы прошли вместе долгий путь. Теперь с нетерпением жду возможности провести время с семьёй и дать своему телу восстановиться», — написал Биллам-Смит на своей странице в социальной сети.

Напомним, Биллам-Смит проиграл Рамиресу единогласным решением судей. Рамирес в итоге оказался первым в истории мексиканцем, который стал обладателем сразу двух титулов в первом тяжёлом весе.