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UFC анонсировали первые 11 турниров 2025 года

UFC анонсировали первые 11 турниров 2025 года
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Пресс-служба самой влиятельной организации мира смешанных единоборств — UFC, анонсировали на своей странице в социальных сетях первые 11 турниров, которые пройдут в первом квартале нового 2025 года.

Первый номерной турнир UFC в 2025 году пройдёт в Лос-Анджелесе (UFC 311) на новой арене «Клипперс». Это первый визит промоушена в Лос-Анджелес с 2018 года.

UFC 312 пройдёт на арене «Кудос Банк» в Сиднее, Австралия. В последний раз UFC проводил мероприятие на этой площадке в сентябре 2023 года.

Наконец, в первом квартале турнир UFC 313 пройдет на знакомой территории — арене «T-Мобайл» в Лас-Вегасе.

Также запланировано восемь мероприятий Fight Night. Четыре из них пройдут в UFC Apex в Лас-Вегасе, но одно из них запланировано на 1 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, а еще одно — на 22 марта в Лондоне.

Место проведения двух мероприятий Fight Night пока не определено.

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