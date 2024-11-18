Хамза Шираз может подраться за титул с Карлосом Адамесом

Непобеждённый британский средневес Хамза Шираз официально отказался от боя с чемпионом WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы, и теперь его промоутеры намерены организовать ему бой в Саудовской Аравии против действующего чемпиона мира по версии WBC в среднем весе американца Карлоса Адамеса. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Напомним, что сегодня, 18 ноября должны были состояться промоутерские торги на бой Алимханулы против Шираза, но президент WBO Густаво Оливьери заявил о том, что команда Шираза официально отказалась от участия в этом поединке и торги были отменены.

Ранее, промоутер британца Фрэнк Уоррен анонсировал информацию о том, что Шираз проведёт свой следующий бой за титул 22 февраля в Саудовской Аравии и по всей видимости, он имел ввиду именно бой с Адамесом.

Стоит отметить, что официального подтверждения боя Шираза против Адамеса пока не поступало.