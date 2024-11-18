Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамза Шираз может подраться за титул с Карлосом Адамесом

Хамза Шираз может подраться за титул с Карлосом Адамесом
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый британский средневес Хамза Шираз официально отказался от боя с чемпионом WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы, и теперь его промоутеры намерены организовать ему бой в Саудовской Аравии против действующего чемпиона мира по версии WBC в среднем весе американца Карлоса Адамеса. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Напомним, что сегодня, 18 ноября должны были состояться промоутерские торги на бой Алимханулы против Шираза, но президент WBO Густаво Оливьери заявил о том, что команда Шираза официально отказалась от участия в этом поединке и торги были отменены.

Ранее, промоутер британца Фрэнк Уоррен анонсировал информацию о том, что Шираз проведёт свой следующий бой за титул 22 февраля в Саудовской Аравии и по всей видимости, он имел ввиду именно бой с Адамесом.

Стоит отметить, что официального подтверждения боя Шираза против Адамеса пока не поступало.

Материалы по теме
Хамза Шираз может подраться за титул в феврале 2025 года в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android