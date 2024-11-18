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Тренер Тони Белью: Тайсон Фьюри — явный аутсайдер в реванше с Усиком

Тренер Тони Белью: Тайсон Фьюри — явный аутсайдер в реванше с Усиком
Тайсон Фьюри
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Британский тренер Дэйв Колдуэлл, который работал с экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Тони Белью, считает, что экс-чемпион в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри растерял свою форму и после девятого раунда первого противостояния с действующим чемпионом WBC, WBA и WBO Александром Усиком получил серьёзнейшую психологическую травму, от которой он не сможет оправиться в реванше.

«Послушайте, Тайсон Фьюри закончился в девятом раунде боя с Усиком. Это точно так же, как Уайлдер закончился в боях против самого Фьюри. Теперь Фьюри — явный аутсайдер в реванше с Усиком», — приводит слова Колдуэлла Boxingnews24.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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