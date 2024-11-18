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Бой Джервонты Дэвиса с Ламонтом Роучем перенесён на март 2025 года

Бой Джервонты Дэвиса с Ламонтом Роучем перенесён на март 2025 года
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Бой между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем такого же титула во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем, который был запланирован на 14 декабря в США, перенесён на 1 марта 2025 года. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил известный американский журналист Лэнс Пагмайер.

Напомним, что Дэвис свой последний бой проводил в июне 2024 года, где Дэвис победил нокаутом в восьмом раунде американца Фрэнка Мартина.

Что касается Роуча, то он предыдущий поединок провёл также в июне 2024 года, и одержал там победу в таком же восьмом раунде над малоизвестным ирландцем Фиграром Макрори.

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