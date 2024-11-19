Отец и тренер Девина Хейни поддержал Майка Тайсона после поражения от Джейка Пола

Отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни, Билл Хейни поддержал легендарного 58-летнего тяжеловеса Майка Тайсона, который в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) проиграл по очкам популярному блогеру Джейку Полу.

«Майк Тайсон — легенда, которая объединилась с Джейком Полом, блогером, который стал боксером. Вместе они побили рекорд по самому большому количеству зрителей в истории. Вы все продвигаете эту чушь «мне жаль Майка»? Готов поспорить, что вы боитесь сказать ему это в лицо. Ваш огонь погаснет быстрее, чем вы заденете его чувства. Уважайте историю», — написал Билл Хейни на своей странице в социальных сетях.