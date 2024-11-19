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Шеннон Бриггс: Тайсон проиграл Полу из-за меня

Шеннон Бриггс: Тайсон проиграл Полу из-за меня
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс, который помогал на заре карьеры популярного блогера Джейка Пола нарабатывать боксёрские навыки, винит себя в поражении легендарного 58-летнего Майка Тайсона, который уступил Полу единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя.

«Я чувствую себя виноватым перед Майком, поскольку мне кажется, что я создал этого монстра [Пола]. Мы развили то, что вы сейчас видите, этот ютуберский бокс. Это безумие.

Мне бы хотелось увидеть, как Майк выбрасывает больше ударов. Мне интересно, почему он этого не делал. Ему нужно было взорваться, активно работать и навязать Полу бой, но он этого не смог сделать», — приводит слова Бриггса портал secondsout.

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