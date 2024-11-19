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Эдгар Берланга бросил вызов Джейку Полу: все фанаты Пуэрто-Рико требуют нашего с тобой боя

Эдгар Берланга бросил вызов Джейку Полу: все фанаты Пуэрто-Рико требуют нашего с тобой боя
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Экс-претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе пуэрториканец Эдгар Берланга неожиданно вызвал на бой популярного блогера Джейка Пола, предложив ему поединок на многотысячной арене в Пуэрто-Рико.

«Я бы тебя отделал, Джейк Пол. Ты побил 60-летнего мужика, и сейчас весь Пуэрто-Рико призывает меня, настоящего боксёра на пике своей формы наказать такого как ты за это издевательство. Давай, ты и я на многотысячной арене в Пуэрто-Рико, я готов!», — написал Берланга на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Пол в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) победил по очкам легендарного 58-летнего Майка Тайсона.

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