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Бо Никал остался недоволен работой комментаторов во время своего боя с Полом Крэйгом

Бо Никал остался недоволен работой комментаторов во время своего боя с Полом Крэйгом
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Не имеющий поражений боец UFC в среднем весе Бо Никал выразил недовольство в сторону комментаторов Джо Роган и Дэниеля Кормье, которые во время боя американца с представителем Шотландии Полом Крэйгом на UFC 309 высказались о неготовности Никала встретиться с чеченцем Хамзатом Чимаевым.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Бо Никал (W) — Пол Крэйг
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Бо Никал
Окончено
UD
Пол Крэйг

«Слышал, как Дэниел Кормье и Джо Роган говорили: «О, он не готов к Хамзату»… Я был немного разочарован слышать это от людей, которых очень уважаю», — приводит слова Никала The Sports Rush.

Напомним, бой между Николом и Крэйгом продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей. Это четвёртая победа кряду в UFC для Никала и седьмая победа кряду в карьере. Американец пока не потерпел ни одного поражения.

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