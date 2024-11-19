Бо Никал остался недоволен работой комментаторов во время своего боя с Полом Крэйгом

Не имеющий поражений боец UFC в среднем весе Бо Никал выразил недовольство в сторону комментаторов Джо Роган и Дэниеля Кормье, которые во время боя американца с представителем Шотландии Полом Крэйгом на UFC 309 высказались о неготовности Никала встретиться с чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Слышал, как Дэниел Кормье и Джо Роган говорили: «О, он не готов к Хамзату»… Я был немного разочарован слышать это от людей, которых очень уважаю», — приводит слова Никала The Sports Rush.

Напомним, бой между Николом и Крэйгом продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей. Это четвёртая победа кряду в UFC для Никала и седьмая победа кряду в карьере. Американец пока не потерпел ни одного поражения.