Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я должен избавиться от этих клоунов». Дана Уайт — после обновления рейтинга P4P в UFC

«Я должен избавиться от этих клоунов». Дана Уайт — после обновления рейтинга P4P в UFC
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал обновлённый рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий, в котором на первом месте расположился российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения Ислам Махачев, на второе место поднялся действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс, а третье место занял чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра.

«Я должен избавиться от этих клоунов!!» — написал Уайт на своей странице в соцсетях, прикрепив скриншот, на котором изображены топ-3 бойца UFC.

Фото: Соцсети Даны Уайта

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) Джон Джонс победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, в связи с чем поднялся в рейтинге UFC.

Материалы по теме
Джейк Пол: Дана Уайт возносит бойцов, а затем уничтожает. Макгрегор — в заложниках
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android