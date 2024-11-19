«Я должен избавиться от этих клоунов». Дана Уайт — после обновления рейтинга P4P в UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал обновлённый рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий, в котором на первом месте расположился российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения Ислам Махачев, на второе место поднялся действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс, а третье место занял чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра.

«Я должен избавиться от этих клоунов!!» — написал Уайт на своей странице в соцсетях, прикрепив скриншот, на котором изображены топ-3 бойца UFC.

Фото: Соцсети Даны Уайта

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) Джон Джонс победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, в связи с чем поднялся в рейтинге UFC.