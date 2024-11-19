Бывший менеджер Александра Емельяненко хочет подраться с ним на RCC 21

Никита Бурчак, бывший менеджер звёздного российского ветерана MMA Александра Емельяненко, заявил о желании сразиться с ним на предстоящем турнире RCC 21, который состоится 14 декабря в Екатеринбурге.

В комментариях к одной из публикаций промоушена Бурчак написал, что его противостояние с Александром могло бы украсить кард турнира.

Александру Емельяненко 43 года. Россиянин не проводил официальных боёв по правилам MMA с 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 106 уступил удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу.

Напомним, в главном бою турнира RCC 21 бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко проведёт реванш с соотечественником Анатолием Токовым.