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Пётр Ян подписал плакаты перед боем с Фигейреду

Пётр Ян подписал плакаты перед боем с Фигейреду
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Началась боевая неделя, посвящённая турниру UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в Макао (Китай). Напомним, в главном событии экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян сразится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Бойцы уже приступили к медиамероприятиям и, в частности, подписали фирменные плакаты с ивента.

Фото: RCC: MMA & Boxing

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299 в марте, Ян победил единогласным решением китайца Сонг Ядонга, прервав серию из трёх поражений. Фигейреду на UFC on ABC 7 в августе одолел по очкам эквадорца Марлона Веру.

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